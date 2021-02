Renault: corre in Borsa, ipotesi alleanza per Apple Car

Fa il botto Renault in Borsa a Parigi (+5,14% a 40,34 euro) su ipotesi di una possibile alleanza con Apple per l'auto elettrica che il colosso di Cupertino intende produrre. Secondo indiscrezioni di stampa il produttore degli iPhone e dei Mac sarebbe alla ricerca di un partner asiatico per la produzione della 'Apple Car' elettrica.



Tra i nomi che si fanno, oltre a quello di Kia Motors in Corea, ci sono anche quelli di Nissan, Mitsubishi e Samsung Motors, tutti e 3 nell'orbita del colosso automobilistico guidato da Luca De Meo.