In Piemonte auto rubata a Napoli, a bordo cane proprietario

Sull'auto rubata a Giuliano in Campania, provincia di Napoli, e fermata sull'autostrada A21 nel territorio di Alessandria, in Piemonte, c'era anche il cane del proprietario. A salvare l'animale, un meticcio di nome Jeff, sono stati gli agenti della polizia stradale che hanno fermato il veicolo per un controllo.

L'auto, una Suzuki Swift, era stata rubata qualche ora prima.

A bordo c'era anche il cagnolino, mai fatto scendere dal veicolo. Il padrone aveva diramato le foto di Jeff sui social per ritrovarlo e sporto denuncia anche per lui. Contattato dagli agenti, è venuto a recuperare Jeff in Piemonte.