Volkswagen racconta il passaggio dagli Autoshow al digitale

Per gli organizzatori dei grandi Autoshow il 2020 ha rappresentato l'anno zero, cioè il punto di arrivo per gli eventi fisici (e probabilmente l'ultima tappa di questo cammino) e la ripartenza, o meglio l'invenzione, usi esclusivamente nella nuova modalità dei formati digitali e in streaming. Volkswagen è stata fra le prime a sviluppare nuovi formati che consentono esperienze di visita e approfondimento virtuali.



Jasmin Murr, responsabile del coordinamento del progetto all'interno di Volkswagen Experience Marketing, ricorda ancora il calcio d'inizio improvvisato poco meno di un anno fa. "Il Salone di Ginevra era proprio dietro l'angolo e i padiglioni della mostra erano quasi pronti. Poi è arrivata la cancellazione e avevamo bisogno di una sostituzione il più rapidamente possibile. L'anteprima mondiale della nuova Golf GTI, assieme alla Golf GTD e alla Golf GTE è stata creata in quattro settimane. Ci ha aiutato il fatto che le immagini digitali delle nuove auto erano già disponibili. Sono state realizzate anche delle animazioni per la costruzione di uno stand fieristico immateriale".



I dati mostrano che la formula era gradita al pubblico: ben oltre 100.000 visitatori hanno preso parte al tour digitale tramite i siti web nazionali di Volkswagen. Hanno potuto vedere le nuove auto indisturbate e ottenere informazioni a loro piacimento. Per molte persone, la mostra è diventata accessibile solo con il formato virtuale. "Conosco un'anziana signora irlandese - ha raccontato la Murr - che ha seguito un Salone dell'auto per la prima volta nella sua vita. Per molte persone interessate, è plausibilmente più facile perché possono sperimentare la visita guidata comodamente sullo smartphone, sul laptop nel proprio soggiorno magari guardando le immagini sullo schermo TV".



La soluzione digitale può anche essere un vantaggio per il clima: far volare un aereo da Berlino a Ginevra, e ritorno, comporta l'emissione di circa 1,4 tonnellate di CO2 dal viaggio di andata e ritorno. Ma il tour virtuale genera solo circa 100 grammi di CO2 durante un'ora di streaming su PC. I colleghi di Jasmin Murr, Christian Boeker e Stefan Krilla, hanno affrontato una sfida forse più impegnativa: il lancio sul mercato della ID.3 - primo modello 100% elettrico - è avvenuto nel bel mezzo della pandemia e con esso la formazione di oltre 12.000 venditori di tutta Europa.



Il piano originale era quello di organizzare un evento centrale in Germania con un soggiorno a Monaco, test drive, scambi e sessioni di formazione. "Durante la pandemia - afferma Boeker questo era ovviamente fuori discussione. Ecco perché abbiamo creato una piattaforma di formazione digitale dove il personale di vendita ha potuto scoprire tutto sull'ID.3 e sul tema della mobilità elettrica e testare le proprie conoscenze attraverso un quiz".



Nonostante il successo, ci sono stati anche alcuni suggerimenti per miglioramenti, che Volkswagen ha raccolto e implementato per l'evento successivo, la ID.4 Experience. I miglioramenti includevano l'adattamento del contenuto ai diversi mercati e la creazione di una guida utente più intuitiva. Il formato si è quindi dimostrato efficace e viene quindi utilizzato per ulteriori modelli.



La soluzione online offre vantaggi soprattutto in termini di efficienza e flessibilità: "la formazione online può essere avviata in qualsiasi momento - sottolinea Krilla - e viene completata in poche ore. Un evento faccia a faccia, d'altra parte, significa almeno due giorni di assenza". Anche gli esperti di formazione Martin Tornow e Andreas Büren concordano sul fatto che i formati digitali rimarranno importanti dopo la pandemia, anche se c'è da attendersi che ci saranno nuovamente eventi di guida per il personale di vendita, oltre che per la stampa.