Scania-BAI: ai Vigili del Fuoco 60 nuovi veicoli antincendio

BAI Brescia Antincendi International con Scania ha vinto la gara indetta dal Ministero degli Interni per la fornitura di veicoli antincendio destinati al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I veicoli sono destinati al soccorso antincendio civile e verranno affidati ai Comandi di tutta Italia, operando così su tutto il territorio nazionale.



I sono dotati dei nuovi motori Scania Euro 6 da 13 litri, 6 cilindri in linea, nella versione da 370 CV e sono allestiti con cabina P e autobotte pompa BAI VSAC 7400 S, rientrando nella categoria 1 Urban classe Super.



I punti di forza di questo veicolo sono la compattezza, grazie al passo di 3500 mm, e la stabilità, grazie alla distribuzione dei pesi e all'altezza del baricentro.



L'allestimento è stato studiato per operare in situazioni di emergenza con elevati risultati prestazionali, in particolar modo grazie al serbatoio acqua in polipropilene con una capacità utile di 7400 l e ad una pompa a doppio stadio con performance di 2500 l/min alla pressione nominale di 10 bar.



La produzione di schiuma antincendio è garantita da un miscelatore ATP meccanico, con prelievo schiumogeno da fonte esterna. Installato anche un naspo ad alta pressione con riavvolgimento sia elettrico sia manuale. Alloggiati in cabina gli autorespiratori per tutti i membri dell'equipaggio.



"Vedere i veicoli Scania fare il proprio ingresso in tante caserme dei Vigili del Fuoco in Italia è per noi motivo di grande orgoglio", ha evidenziato Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania. "È stato fatto un grande lavoro di squadra tra Italscania e BAI per arrivare a consegnare questi veicoli in tempi da record". Flavio Gandolfi, Presidente di BAI Brescia Antincendi International, ha evidenziato come "nonostante la pandemia ci abbia costretto a fermare la produzione per quasi tre mesi, siamo riusciti a collaudare positivamente tutti i 60 automezzi pianificati con il CNVVF e a fine dicembre 2020 quasi la totalità dei veicoli sono stati consegnati e messi in servizio presso oltre 50 Comandi Provinciali dei VVF, da Ragusa a Varese.