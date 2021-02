Furti a distributori automatici, un arresto nel Napoletano

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 4 FEB - Gli agenti di polizia di Torre del Greco (Napoli) non sembrano avere dubbi: A.F. di 40 anni, residente a San Giuseppe Vesuviano, è l'autore di una serie di furti avvenuti tra settembre e ottobre del 2020 presso diversi distributori di carburante.



La svolta oggi, quando i poliziotti hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina nei confronti dell'uomo, gravemente indiziato di una pluralità di reati di furto aggravato.



Le indagini della squadra investigativa del commissariato torrese, avviate dopo le denunce presentate da alcune delle vittime, hanno infatti consentito di accertare che l'uomo, nel periodo che va da settembre a ottobre 2020, dopo avere forzato i distributori automatici di bevande e gli apparecchi utilizzati per gonfiare gli pneumatici posti presso diversi rivenditori di carburante, si era impossessato del denaro che questi contenevano.



''La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza - scrive in un comunicato stampa il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso - e la successiva perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'attuale indagato, hanno consentito di identificare quest'ultimo come l'autore dei furti''.



