Consegnate 4 moto MV Agusta alla polizia di Milano

La polizia di Milano, e in particolare il reparto 'Nibbio' da oggi possono contare su quattro nuovi mezzi, quattro moto Turismo Veloce Lusso SCS di Mv Agusta, che sono state consegnate oggi durante una cerimonia nel cortile della Questura.

"Le modalità di pattugliamento per un controllo del territorio sempre più attento e capillare - ha spiegato il questore Giuseppe Petronzi - rappresentano un obiettivo fondamentale per la Polizia di Stato. Ringrazio quindi MV Agusta per la generosa attenzione che ci ha riservato con questa donazione".

"Vedere impegnate le nostre moto dalla Polizia di Stato in operazioni a difesa e protezione dei cittadini è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione" ha detto Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A aggiungendo che " donne e gli uomini del reparto Nibbio sono dei piloti eccezionali, e le nostre moto non potrebbero essere in mani migliori".