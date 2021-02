Anas: Simonini, su smart road in corso lavori da 250 milioni

"Abbiamo iniziato a concepire le smart road con grande anticipo in Europa. L'obiettivo è dotare il Paese di una rete stradale efficiente, in progressivo miglioramento e aperta alle nuove sfide del futuro: dall'alimentazione elettrica alla guida assistita e oltre". Lo afferma il l'amministratore delegato di 'Anas, Massimo Simonini, in un'audizione sul piano di ripresa e resilienza alle Commissioni Bilancio e Ambiente della Camera dove presenta l'investimento complessivo di un miliardo di euro di cui è "in corso una prima fase con un investimento di circa 250 milioni euro in corso, anche grazie a contributi europei".

Il primo step riguarda "assi strategici del Paese" come l'itinerario E45-E55 'Orte-Mestre', in Veneto la statale 51 pdi Alemagna, in Sicilia la Tangenziale di Catania e la A19 'Autostrada Palermo-Catania', nel Lazio le autostrade A90 'Grande Raccordo Anulare di Roma', A91 'Autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino' e la A2 'Autostrada del Mediterraneo".

Attraverso la smart road, Anas avrà anche l'opportunità di attuare il passaggio a modelli di manutenzione predittiva, spiega Simonini, un capitolo che "potrebbe rappresentare senz'altro un caposaldo del Recovery, tenuto anche conto della rapida attivazione e realizzazione dei lavori connessi".