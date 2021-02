The I.C.E. St. Moritz, evento rimandato all'inverno 2022

The I.C.E. St. Moritz - International Concours of Elegance - con la bellezza di auto classiche, vintage e da corsa è solo rimandato.

A causa della pandemia Covid19, nonostante si è lavorato negli ultimi mesi per creare un evento di piccole dimensioni ma grande in sicurezza, le autorità svizzere hanno messo in atto nuove regole e restrizioni, volte a combattere il virus che limitano lo svolgimento della manifestazione. The I.C.E. St. Moritz è un appuntamento internazionale che consiste in un vero e proprio spettacolo vintage e classico che si svolge durante l'inverno sulla superficie ghiacciata del lago e forse l'unico che non può essere organizzato altrove o in un altro periodo dell'anno. Non a caso, L'Engadin St.Moritz Tourismus AG ha recentemente inserito I.C.E. St. Moritz - International Concours of Elegance tra i suoi Diamond Events e questo motiva gli organizzatori a dare il massimo anche se sono costretti, in questo momento, a "congelare l'evento" fino all'inverno del 2022.