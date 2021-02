Smog: Lucca, stop di 6 giorni a veicoli più inquinanti

(ANSA) - LUCCA, 02 FEB - Stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti e all'accensione dei caminetti nei comuni della piana di Lucca dal 3 all'8 febbraio. Lo prevede un'ordinanza emanata congiuntamente dai Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo a tutela della qualità dell'aria, emanata a seguito dei rilevamenti condotti da Arpat.



Il provvedimento, obbligatorio, è previsto dal Pac (Piano di azione comunale) sottoscritto dalle Amministrazioni comunali.



Nelle abitazioni poste nei territori comunali a un'altezza uguale o inferiore a 200 metri sul livello del mare, spiega una nota, è vietato accendere gli impianti di riscaldamento domestico a biomasse nel caso in cui questi non siano l'unica fonte di riscaldamento per l'unità abitativa, e i caminetti.



Negli stessi giorni, nella fascia oraria 7.30-19.30, non potranno circolare autovetture, autobus, veicoli merci e motoveicoli diesel e benzina euro zero, 1 e 2. (ANSA).