A PWP S.r.l. la gestione del Centro Porsche Firenze

Dall’1 gennaio 2021, è PWP S.r.l. la nuova società cui è stata affidata la gestione del Centro Porsche di Firenze, localizzata in un territorio strategico a cavallo tra Centro e Nord Italia. “Per la nostra organizzazione - sottolinea Giovanni Pegoraro, amministratore unico di PWP S.r.l. - è motivo di grande orgoglio e impegno il compito che ci aspetta. Un compito che intendiamo portare avanti con la determinazione e la qualità dovute a un Marchio d’eccellenza come Porsche”.

Con i suoi 5.000 mq di estensione, 1.200 dei quali dedicati ad uno showroom capace di ospitare fino a 25 vetture tra nuove e usate, e un’officina che conta 12 postazioni tra accettazione, assistenza e diagnostica, la sede del Centro Porsche Firenze adotterà nei prossimi anni la nuova identità, estetica e di servizi, denominata Destination Porsche, un concetto architettonico che si distingue per la sua estrema flessibilità, l’uso di tecnologie digitali per una comunicazione personalizzata e l’enfasi posta sull’esperienza del marchio.

Un rinnovamento che interesserà a breve anche il Centro Assistenza di Arezzo, estensione tecnica della sede fiorentina, in un insieme che, all’insegna delle più recenti novità e strategie, rappresenta adeguatamente la Toscana nella rete dei 30 Centri Porsche italiani. “Un territorio da sempre al centro dell’attenzione di Porsche per i clienti e gli appassionati del Marchio - dichiara Diego Lovisetto, Direttore Vendite di Porsche Italia - destinato a far crescere il proprio peso sul mercato Italiano”.