Citroen, flagship in arrivo nel 2022 sarà ispirata a un suv

La ammiraglia Citroen di cui è previsto l'arrivo negli showroom nel 2022, debutterà con uno stile premium ed una ispirazione suv.



La nuova ammiraglia Citroen potrebbe far rivivere i nomi C5 o C6.



La flagship - si legge su Autoexpress - abbraccerà, com in pieno stile Citroen, un look non convenzionale. Sarà elegante come una berlina dal muso ai montanti C, mentre il tetto si assottiglia verso il portellone dell'auto.



La vettura avrà un'altezza da terra alta come un suv, con ruote larghe e rivestimento della carrozzeria robusto, simile alla nuova C4.



Quando Citroen ha confermato le sue intenzioni di costruire un nuovo modello esecutivo, ha rivelato che l'ammiraglia sarebbe stata ispirata dal concetto Cxperience del Salone di Parigi 2016.



Il nuovo modello sarà realizzata sulla piattaforma EMP2, che è già utilizzata dal suv C5 Aircross e da altri modelli all'interno dell'alleanza Stellantis, come Vauxhall Grandland X suv e Peugeot 508.



Finora, le autovetture che utilizzano questa piattaforma sono state in grado di supportare solo la tecnologia ibrida plug-in insieme ai motori a benzina e diesel.



Stellantis avrà accesso a una nuova piattaforma sviluppata da PSA a partire dal 2023 chiamata eVMP, considerata la naturale evoluzione del sistema EMP2 ormai vecchio di otto anni. Sarà progettato esclusivamente per propulsori ibridi e puramente elettrici, a differenza di EMP2, che non può supportare veicoli elettrici puri. eVMP può utilizzare le stesse linee di produzione di EMP2, ma non è ancora chiaro se Citroen preveda di estendere la gamma della sua ammiraglia per includere un'edizione esclusivamente elettrica.