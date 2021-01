Jaguar C-Type, torna a battere il cuore del mito settantenne

La leggendaria Jaguar C-Type compie settant'anni e a Coventry si torna a costruirla. Per celebrare al meglio il compleanno di una delle auto che hanno fatto la storia del marchio del giaguaro, è stata infatti organizzata una sua nuova produzione, finalizzata ad una serie limitata e per il programma Continuation dedicato a riportare in auge i miti motoristici del passato della casa inglese. Il programma C-type Continuation, in particolare, consentirà agli appassionati delle competizioni di auto storiche, di poter acquistare per la prima volta un esemplare nuovo di fabbrica e prodotto in modalità artigianale, dell'iconica vettura del 1953, che sarà equipaggiata con freni a disco originali.

La C-type, originariamente prodotta tra il 1951 e il 1953, è diventata celebre anche grazie alla sua forma, sviluppata da Malcom Sayer, designer, esperto di aerodinamica e artista di Jaguar Cars. Al suo debutto nel 1951, la C-type vinse l'estenuante 24 Ore di Le Mans, facendo registrare la prima delle sette vittorie assolute di Jaguar nella gara di durata francese. Dal 1952, la C-type è stata la vera pioniera nell'adozione dell'innovativa tecnologia dei freni a disco nelle competizioni motoristiche. Grazie ad un rivoluzionario sistema sviluppato da Jaguar e Dunlop, la C-type guidata da Stirling Moss ha ottenuto la prima vittoria per una vettura con freni a disco al Gran Prix di Reims in Francia, gareggiando successivamente alla Mille Miglia in Italia. Nel 1953 la C-type vinse nuovamente la 24 Ore di Le Mans, sempre con un sistema di freni a disco. Altri successi arrivarono grazie ad alcuni proprietari privati, che contribuirono a consacrare Jaguar vicecampione nell'inaugurale World Sportscar Championship.



Otto nuovi esemplari. Delle 53 Jaguar C-type costruite negli anni 50, 43 furono vendute a proprietari privati. Per il 2022 verranno costruiti otto nuovi esemplari di C-type Continuation e ogni vettura rispecchierà le specifiche tecniche stabilite dal team ufficiale vincitore a Le Mans nel 1953, che includono il propulsore sei cilindri in linea da 3,4 litri da 220 CV con triplo carburatore Weber 40DCO3 e freni a disco. Le 'nuove' C-type potranno anche partecipare a competizioni sportive riservate alle auto storiche, gare in pista e su strade chiuse.