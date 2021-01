Trasporta ricambi auto rubate, fermato in A1 e denunciato

La polizia stradale, in Autostrada del Sole, nei pressi del casello di Arezzo in carreggiata nord, ha intercettato e denunciato un 43enne per la ricettazione di parti d'auto rubate sul territorio italiano. L'uomo, fanno sapere gli investigatori, è stato fermato mentre viaggiava su un furgone proveniente da Roma nord. Il veicolo è risultato trasportare numerosi pezzi di auto: cruscotti completi delle centraline elettroniche, interi frontali d'auto completi di paraurti e parafanghi, volanti di marche prestigiose. Gli investigatori di Battifolle approfondendo i controlli, hanno potuto dimostrare come tutti i pezzi trasportati, del valore complessivo stimato di oltre 25.000 euro, fossero appartenuti ad auto che erano state tutte rubate a Roma e dintorni. L'autista del mezzo, polacco, è stato denunciato per ricettazione e le parti d'auto sono state sequestrate, così come il furgone.