Traffico di gasolio di contrabbando vicino Roma, 2 arresti

Un traffico di gasolio di contrabbando è stato scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma a Bracciano. Due gli arresti. Sequestrati un deposito, 8 autocisterne e oltre 150.000 litri di gasolio di scarsa qualità.



Durante il pattugliamento del territorio, l'attenzione delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma è stata attratta da un'autocisterna che circolava in un orario inconsueto senza pannelli indicanti il trasporto di liquidi infiammabili. I militari hanno deciso di pedinarla fino a un'area nell'agro di Bracciano, scoprendo che all'interno era in corso lo sversamento da altre autobotti in alcuni serbatoi.



Dagli accertamenti è emersa la falsità del documento di accompagnamento del carburante trasportato, che riportava un luogo di destinazione diverso da quello effettivo. Si trattava di una miscela composta da olio lubrificante e gasolio per autotrazione, destinata presumibilmente - secondo la Gdf - a essere ceduta "in nero" ad impianti di distribuzione stradale della Capitale.



Due gli arrestati, entrambi italiani, tra cui il titolare del deposito. Una terza persona presente è stata denunciata a piede libero per contrabbando di prodotti petroliferi.