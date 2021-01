Smog: giudice belga, Bruxelles fuori legge su monitoraggio

Il governo della Regione autonoma di Bruxelles ha sei mesi per adeguare la sua rete di monitoraggio per lo smog, altrimenti rischia una penale di 300 euro per ogni giorno di ritardo. Lo ha deciso il Tribunale della capitale belga, a seguito di un ricorso promosso cinque anni fa dagli avvocati della Ong ClientEarth e da cinque residenti locali. Il giudice ha riconosciuto la violazione da parte delle autorità di Bruxelles delle norme Ue sulla qualità dell'aria, e il diritto dei cittadini a contestare, per vie legali, una rete di monitoraggio carente, che non riesce a valutare i livelli reali di inquinamento atmosferico nella città. Uno dei paradossi della vicenda è che tra le centraline di monitoraggio critiche a mancare c'è quella di Rue de la Loi, nel cuore delle istituzioni europee, che ha smesso di funzionare da anni. "Come chiarito dal giudice - spiega Ugo Taddei di ClientEarth - le autorità devono agire immediatamente per conformarsi alla legge, colmando le gravi lacune nella rete di monitoraggio della città".