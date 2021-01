A Roma in arrivo 900 nuovi bus

Dieci nuovi autobus in servizio nelle zone di Torrenova, Tor Vergata e Giardinetti. A presentarli, questa mattina, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il suo vice con delega ai Trasporti Pietro Calabrese. "Presentiamo ulteriori nuovi autobus che serviranno il deposito di Tor Vergata e dunque il quadrante est della città, in particolare andranno a rinforzare le linee 046 e 047 - ha detto la sindaca -. Questo fa parte del piano di rinnovamento della flotta Atac. Entro la fine del mandato saranno, infatti, 900 i nuovi bus e quest'anno arriveranno anche 100 nuovi mezzi ibridi", ha detto la Raggi.



Per Raggi "il risanamento di Atac passa per una serie di azioni concomitanti, non solo il rinnovamento della flotta ma anche l'assunzione di nuovi autisti. Un'azienda che fa trasporto pubblico deve essere incentrata sul servizio. La nostra azienda è di tutti i cittadini, che pagano le tasse e quindi hanno diritto ad avere un servizio di livello". "L'obiettivo è che ogni anno si acquistano nuovi bus per non farli arrivare oltre i 7/10 anni di età media - le parole di Calabrese -. Il concordato sta andando bene, abbiamo già pagato la prima tranche ai creditori".