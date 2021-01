Bernie Ecclestone, tra Formula Uno e collezioni d'arte

Dal mondo della Formula Uno a quello dell'arte il passo è breve, per Bernie Ecclestone che ha acquistato una collezione di opere che celebrano la Ferrari. Le opere che Ecclestone si è portato a casa sono quelle di 'Ferrari in Art - The Sporting Legacy', ovvero una collezione di 25 opere originali e uniche che celebrano la storia di vittorie della casa di Maranello, ora è acquistata dall'ex Chief Executive di Formula One. La serie di opere dell'artista internazionale Mark Dickens, in collaborazione con il rinomato fotografo di F1 Keith Sutton, racchiude molte delle fasi che hanno reso il marchio Ferrari così speciale nel mondo delle corse. "Non ho potuto resistere - ha dichiarato Ecclestone - alla possibilità di acquistarla per la mia collezione privata. Conosco bene sia Mark che Keith e sono sempre stato colpito dalla loro professionalità. Ho conosciuto Mark nel 2009 e nel 2011 gli ho commissionato 19 dipinti. Keith lo conosco da ancora prima, da quando ha iniziato la sua carriera di fotografo motorsport 40 anni fa, e sono ben consapevole della sua passione per la Ferrari". Ecclestone non è l'unica persona di rilievo dello sport ad aver acquistato opere frutto delle collaborazioni Dickens/Sutton. Nel 2016 il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ha acquisito la collezione 'World Champions in Art'. Per l'opera Ferrari Sutton ha rintracciato tutte le figure influenti associate al marchio italiano. Per ogni dipinto, piloti, proprietari, appassionati e personaggi del motorsport sono stati invitati ad esprimere con parole proprie ciò che significa per loro Ferrari. Più di 129 citazioni scritte a mano sono state ottenute dagli individui e trasferite sui 25 opere d'arte.