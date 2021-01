Anfia, al via contest per mobilità urbana sostenibile

Il primo febbraio apriranno ufficialmente le iscrizioni alla prima edizione dell'Anfia Next Mobility Hackathon, il contest dedicato alla mobilità urbana sostenibile e promosso dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell'associazione.



L'iniziativa si rivolge agli studenti maggiorenni di tutte le scuole italiane e li invita a misurarsi sui nuovi trend del settore automotive, ideando soluzioni innovative per creare un sistema di trasporto più efficiente, rispettoso dell'ambiente e sicuro. Le proposte, declinate su uno dei tre temi proposti, ovvero Engineering & design, Autonomous & Data driven mobility e Interfacce HMI, dovranno essere presentate entro il 15 febbraio.



La manifestazione si avvale del patrocinio di Torino Wireless e del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino e del sostegno di alcuni autorevoli sponsor, aziende di primo piano della filiera automotive: Ask Industries, BLUE Engineering, Bylogix, Cecomp, Csi, Denso, Italdesign e Pininfarina - come gold sponsor - e Agrati e Au-To Consorzio come silver sponsor. Le aziende sponsor, in fase di assegnazione dei premi, potranno offrire agli studenti meritevoli un tutoraggio a distanza per eventuali integrazioni ai progetti stessi.



Entro il 30 marzo verrà pubblicata la classifica dei progetti vincitori, sulla base delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico e di Valutazione dell'evento, composto da esperti del settore della mobilità provenienti dalle aziende associate Anfia e dal mondo accademico e industriale, e delle preferenze di una giuria popolare.