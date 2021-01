Anas: da lunedì nuovo cantiere sulla 131 nel Sassarese

Prosegue il piano di riqualificazione delle pavimentazioni sul tratto di "Carlo Felice" che attraversa il territorio della provincia di Sassari.



Lunedì partiranno i lavori su un tratto di 3 chilometri della carreggiata nord all'altezza di Giave, per consentire i quali il traffico sarà deviato sull'altra carreggiata, allestita a doppio senso di circolazione.



L'intervento rientra nel progetto di manutenzione straordinaria finalizzato a innalzare gli standard di sicurezza della strada, che negli ultimi quattro anni ha consentito all'Anas attraverso diversi accordi quadro di realizzare numerosi risanamenti delle pavimentazioni, per un valore di 30milioni di euro.



È stato ripavimentato un tratto di 12 chilometri a Campeda, tra Macomer e Bonorva, e il tratto tra lo svincolo per la Sassari-Olbia e quello per la zona industriale di Truncu Reale.



Altri interventi hanno interessato i tratti di Bonorva, Cossoine e Giave, Sassari e Porto Torres.



Attualmente sono in corso il rifacimento tra il 161° chilometro e il cantiere di costruzione dello svincolo tra Bonorva e Semestene e quello tra il 164° e il 170° chilometro. A inizio anno sono stati consegnati gli interventi nel tratto tra Siligo e lo svincolo per la statale 729, che dovrebbero concludersi in giugno. Prossima la consegna dei lavori sulla carreggiata nord tra Sassari e Porto Torres, con previsione di completamento entro maggio.



Altri 5 milioni di euro sono previsti per il rifacimento della pavimentazione tra lo svincolo per la Macomer-Nuoro e l'innesto con la Macomer-Bosa e ulteriori interventi tra Sassari e Porto Torres.