Senza riposo e freni, vigili fermano camion a Bolzano

Sospensione del mezzo dalla circolazione e 600 euro di multa: è quanto ha rimediato il conducente di un autoarticolato fermato l'altra mattina in zona industriale a Bolzano da una pattuglia della Polizia Municipale durante i quotidiani controlli sulla circolazione stradale. Il camionista è stato infatti sorpreso a guidare un veicolo che presentava diverse, pericolose inefficienze meccaniche. Le prime irregolarità sono emerse durante il controllo dei tempi di guida e riposo, dove gli agenti hanno accertato che il conducente aveva "saltato" due riposi obbligatori. Gravi anche le condizioni meccaniche del veicolo: i freni a disco della motrice erano crepati, le pinze ormai frenavano sul ferro, il regolatore di frenata del semirimorchio era rotto, molti cavi si presentavano ossidati ed erano appesi con fascette volanti, i tubi d'aria avevano svariate perdite. Se si considera che a pieno carico un simile veicolo arriva a pesare 44 tonnellate, in caso di frenata per il conducente sarebbe stato impossibile arrestare l'autoarticolato in uno spazio idoneo. Il veicolo è stato quindi portato in motorizzazione e dopo un'attenta verifica è stato sospeso dalla circolazione.