In arrivo a Caserta ventuno nuovi bus

Una flotta di ventuno nuovi autobus, che saranno in circolazione tra il comune di Caserta e il territorio provinciale, sono stati presentati dall'azienda Clp nei pressi della Reggia vanvitelliana; un potenziamento del servizio fondamentale in vista del rientro in presenza degli studenti delle scuole superiori, previsto per lunedì primo febbraio. Alla presentazione dei nuovi bus c'erano il sindaco di Caserta Carlo Marino, l'assessore alla Mobilità Emiliano Casale, il comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone e il dirigente della Clp Luigi De Martino. "L'immissione di questi nuovi autobus - ha spiegato il sindaco - è il risultato di un lavoro sinergico avviato in un tavolo con la Prefettura, l'Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Campania e la Clp. I nuovi mezzi serviranno in gran parte a venire incontro alle nuove esigenze di mobilità sicura dettate dalla pandemia in corso. E non a caso, il gran lavoro fatto in questi mesi, è giunto al termine proprio alla vigilia del rientro in presenza degli studenti delle scuole superiori. Una mobilità, più efficiente, accessibile e soprattutto sicura per i ragazzi e per le loro famiglie ma anche per tutti i cittadini che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico. Un percorso - ha aggiunto Carlo Marino - che si aggiunge al restyling del terminal bus e delle biglietterie nei pressi della stazione ferroviaria, al potenziamento delle corse verso i siti turistici cittadini, all'istituzione della navetta gratuita a disposizione degli istituti scolastici che insistono nella zona a traffico limitato di corso Giannone". Dei ventuno nuovi bus, tredici transiteranno nel territorio di Caserta. "Con questi nuovi autobus, alcuni acquistati con contributi regionali - spiega Luigi De Marino di Clp - vogliamo dare il nostro apporto, anche in vista della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, allo sviluppo di una mobilità che sia quanto più sostenibile possibile, nonché a garantire un servizio sempre più efficace ed efficiente, nel rispetto delle normative attuali sul distanziamento sociale e sulla igienizzazione interna".