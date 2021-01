F1: A Fiorano c'è Schumi jr., in pista su Ferrari del 2018

Carlos Sainz è sceso nuovamente in pista per la sua seconda giornata di test a Fiorano, dove e' arrivato anche il giorno di Schumacher junior, che prova a bordo della Ferrari 2018.



Lo spagnolo, che aveva debuttato mercoledì completando 118 giri, è stato ancora al volante della SF71H, la vettura del 2018. Dopo il lunedì dedicato ai piloti dell'Academy e il martedì per Charles Leclerc, l'ex McLaren ha avuto dunque a disposizione una mezza giornata extra per poter prendere ulteriore confidenza con il team e con tutto l'ambiente della Scuderia. Per Carlos una cinquantina di giri percorsi e un buon riscontro cronometrico, migliore rispetto a quanto registrato nella prima giornata. Sono questi i primi passi utili per 'rompere il ghiaccio' verso la nuova stagione e i test pre-campionato che si svolgeranno in Bahrain dal 12 al 14 marzo, poco prima del via del campionato.



Il programma dei test Ferrari prevedeva per questa mattina un'altra sessione di pista per Carlos Sainz, un modo per prendere concretamente contatto con le procedure del team e sempre più confidenza con gli ingegneri e l'intero ambiente della Rossa. Nel pomeriggio, invece, tocca a Mick Schumacher. Il tedesco, titolare dell'Haas F1 Team, proseguirà il lavoro anche nella mattinata di venerdì. A chiudere i cinque giorni di prove a Fiorano sarà Callum Ilott, collaudatore della scuderia Ferrari, che guiderà la vettura nel pomeriggio.