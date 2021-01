Covid: nel Modenese ci si vaccinerà anche in sito Ferrari

Tra i 16 punti vaccinali individuati nella provincia di Modena per la fase due della vaccinazione anti-Covid, ci sarà anche il 'diagnostic center' della Ferrari a Fiorano, adiacente al drive-through per i tamponi che il Cavallino ha già allestito vicino alla pista. A dare la notizia, riportata la stampa locale, è stato il direttore generale dell'Ausl di Modena Antonio Brambilla, durante la commissione Covid in municipio.



"In tutte le sedi - dice l'Ausl della città emiliana - sono stati fatti sopralluoghi e dove necessario si sta provvedendo ad allestimenti e cablaggi". Brambilla ha spiegato che in provincia di Modena sono già state individuate "le sedi in cui, nella fase due, nella migliore delle ipotesi da metà febbraio, partiranno le vaccinazioni anti-Covid alla popolazione ultraottantenne.



Sempre se arriveranno i vaccini", ha sottolineato.