Basentana, arriva la nuova barriera antitraffico

Si può installare "subito la nuova barriera spartitraffico del tipo 'Ndba' sull'intera" strada statale 407 Basentana: lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, al termine della riunione della "task force viabilità" con l'Anas. "Ma è necessaria - ha aggiunto Merra, secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale - un'accelerazione. I lotti in esecuzione e gli altri in appalto prevedevano l'installazione della barriera e il conseguente ampliamento della carreggiata. La vera novità sta nell'introduzione di un'innovativa barriera spartitraffico del tipo Ndba, le cui ridotte dimensioni di ingombro consentono l'installazione anche senza l'allargamento della carreggiata". "Essendo stato concluso la settimana scorsa un appalto di ulteriori 30 milioni di euro per la fornitura e installazione su tutta l'arteria di questa nuova tipologia di barriera - ha concluso - ho richiesto ad Anas di procedere immediatamente, nell'ambito di questo appalto, all'installazione della stessa sull'intera strada, per metterla subito in sicurezza, in modo che tale risultato possa essere raggiunto nell'arco del 2021".