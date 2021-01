Milano Autoclassica, le date confermate sono 1,2,3 Ottobre

La prossima edizione del Salone dell'Auto Classica e Sportiva si terrà nei giorni 1, 2 e 3 Ottobre 2021, quasi due mesi prima della data tradizionale. Il cambio di programma è stato deciso dagli organizzatori in considerazione dell'attuale situazione pandemica e sulla scia del successo dell’edizione 2020, in cui fu premiata la decisione di anticipare il Salone. La scelta di programmare anche quest’anno Milano AutoClassica prima dell’autunno inoltrato, permette infatti di garantire una maggiore sicurezza sullo svolgimento dell'appuntamento.

Ad accogliere l'evento sarà Fiera Milano, in grado di assicurare i necessari standard in fatto di sicurezza. Nello specifico, Milano Autoclassica sarà una grande esposizione di auto per tutti i gusti e di tutte le epoche, dalle classiche più iconiche alle Youngtimer più ricercate, fino ai pezzi unici, proposte in vendita dai più importanti operatori del settore. Già confermata l’asta organizzata dalla Casa d’Aste Wannenes, che batterà una selezione di auto e motociclette storiche e da collezione. L’Asta Wannenes indirizzata a collezionisti ed appassionati di ieri e di oggi, avrà luogo nella giornata di sabato 2 Ottobre. Accanto all’offerta dei commercianti, cresce ulteriormente il numero dei privati che propongono modelli adatti ad ogni esigenza ed aspettativa, in uno spazio dedicato, al coperto. L’esposizione dedicata ai ricambi, si riconferma hub ideale per individuare pezzi unici da acquistare, grazie ad una vasta scelta di ricambi e accessori d’epoca, di ricambi originali, di modellini di auto, manualistica, pubblicazioni ed editoria specializzata. Dopo l’affluenza record ai raduni organizzati nella decima edizione, gli Organizzatori sono già al lavoro con i Club e le Riviste specializzate di settore per calendarizzare al meglio un fine settimana e la biglietteria online aprirà nei prossimi giorni. I biglietti si potranno acquistare sul sito ufficiale della manifestazione www.milanoautoclassica.com.