Volkswagen, 100 mln di multe per mancato rispetto emissioni

Multa al gruppo Volkswagen per il mancato rispetto dei limiti di emissioni di anidride carbonica per il 2020. Lo riferisce il Financial Times. La più grande casa automobilistica per veicoli venduti dovrà pagare multe per più di 100 milioni di euro perché, si legge, le emissioni prodotte in Europa sono pari a 99.8g/Km di Co2, circa mezzo grammo in meno rispetto all'obiettivo fissato da Bruxelles. Un duro colpo per la società che ha cercato di riparare il danno di immagine provocato dal Dieselgate, lo scandalo delle emissioni truccate dalla Volkswagen, ritagliandosi un ruolo crescente nella produzione di veicoli elettrici. Il gruppo prevede di superare Tesla nella vendita di auto alimentate a batteria, stimata a 26 milioni di euro nel decennio in corso.