Audi, tutto pronto per i Mondiali di Sci Alpino a Cortina

Cortina è pronta per ospitare i Campionati del Mondo di Sci Alpino insieme a Audi. L'evento invernale che porta il grande sci nuovamente sulle piste italiane, implementate e potenziate per l'importante appuntamento mondiale, andrà in scena dal 7 febbraio al 21, con un ricco calendario agonistico che impegnerà gli atleti del circo bianco provenienti da ben 70 nazioni, per conquistare la vittoria nella discesa, super G, gigante, slalom, combinata alpina e, per la prima volta, nel parallelo individuale.

Il percorso intrapreso tra Audi e Cortina, iniziato già prima dell'impegno ufficiale legato ai Mondiali di questo febbraio, si è basato sull'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'ambiente, tracciando così una nuova rotta che unisce sostenibilità e innovazione anche in occasione di eventi di grande portata. Per garantire la mobilità, Audi sarà presente con una flotta di 20 vetture elettrificate che comprendono, oltre alle ibride plug-in Audi A6 e Audi A7, le full electric Audi e-tron ed e-tron Sportback, anche in versione high performance S. Nell'area di Fiames, che grazie ad Audi è stata riqualificata con una pista su ghiaccio dedicata alle attività di driving experience per i modelli ad elevata elettrificazione della gamma Audi, sarà a disposizione l'Audi etron charging station, che servirà da hub di ricarica per le vetture ad elettroni e che consente la ricarica simultanea di 8 vetture a zero emissioni. La scelta di Cortina non è casuale ma si inserisce nello storico del Brand, da sempre vicino al mondo degli sport invernali e della neve.