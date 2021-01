Smog: Torino, scatta da domani blocco diesel fino a Euro 5

Semaforo anti smog arancione da domani a lunedì a Torino. A causa del superamento dei 50 microgrammi al metro cubo delle concentrazioni di Pm10 per più di 4 giorni consecutivi, scatta infatti l'estensione delle limitazioni del traffico privato, dalle ore 8 alle 19, per i veicoli diesel fino agli Euro 5 compresi e per quelli a benzina fino agli Euro 1.

Per il trasporto merci divieto di circolazione, invece, dei diesel Euro 3 ed Euro 4 dalle 8 alle 19 e nei giorni festivi dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19. Previste una serie di esenzioni, soprattutto per garantire la mobilità al personale sanitario e di assistenza che è impegnato nella gestione dell'emergenza Covid-19.

Esentati dalle limitazioni, dunque, personale sanitario, socio-sanitario e assistenziale, compresi i volontari, ma anche pazienti e loro accompagnatori che devono raggiungere le strutture sanitarie per terapie, interventi o esami. Stessa esenzione anche per tutti i mezzi dei servizi di soccorso e i veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali e il trasporto di pasti, i veicoli dei servizi di pompe funebri e quelli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri.