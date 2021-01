Delorean DMC-12, ritorno al futuro in chiave elettrica

Un salto in dietro nel tempo per Delorean, che però guarda al futuro. Nonostante l'assenza di un veicolo prodotto negli ultimi quarant'anni, lo storico nome della casa automobilistico è ancora attivo, riportato sulla scena negli anni Novanta da Stephen Wynne, negli Stati Uniti, dopo aver acquistato i marchi e il rimanente magazzini della Delorean delle origini, nata in Irlanda del Nord.

Da allora, Wynne ha cercato più volte di riportare in scena l'iconico modello DMC-12, un caposaldo della cultura estetica automobilistica degli anni Ottanta e che, all'epoca, si distingueva per un design sorprendente, ambizioni incredibilmente alte, affiancati però una vasta gamma di problemi tra affidabilità, prestazioni e qualità. La Low Volume Vehicle Manufacturing ha permesso aveva permesso a Wynne di programmare un ritorno in produzione della DMC-12, con bassi volumi e con alcuni dei progetti originali, tra i quali il modello da 130 CV e un motore da 2,85 litri V6 sotto il cofano.



Nel 2015, la società ha annunciato però il rinvio di tutto il programma. "Con le EV che diventano sempre più popolari - hanno fatto sapere ora da Delorean - abbiamo preso in considerazione la possibilità di passare ad un'energia completamente elettrica per il futuro. Mentre una Cobra elettrica o Morgan possono essere un po' estreme per il loro mercato potenziale, abbiamo già visto che un EV Delorean potrebbe non essere una cattiva idea".