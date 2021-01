Google Maps, arrivano le mappe dettagliate in 4 città

Su Google Maps, come annunciato, arrivano le mappe super dettagliate al momento disponibili in quattro città: San Francisco, Tokyo, New York e Londra. Mostrano con accuratezza alcuni dettagli come gli angoli arrotondati della strada, la vegetazione e anche strisce e isole pedonali.

Particolari che potranno essere d'aiuto sia ai pedoni, sia ai turisti sia alle persone con disabilità per studiare il percorso. Questa visualizzazione dettagliata è attualmente in fase di distribuzione lato server e dovrebbe arrivare sui dispositivi della maggior parte degli utenti nei prossimi giorni. Google, ovviamente, dovrebbe aggiungere anche altre città nei prossimi mesi ma al momento non sono state rilasciate informazioni ufficiali in merito.