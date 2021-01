In Giappone tempesta di neve causa maxi-incidente con 130 veicoli

Una tempesta di neve che si è abbattuta sul Giappone ha provocato un maxi-tamponamento in autostrada, con un morto e 10 feriti. La tempesta, riferisce la Bbc, ha coperto un tratto della Tohoku Expressway nella prefettura di Miyagi intorno a mezzogiorno (le 4 del mattino in Europa). Circa 200 persone su 130 veicoli sono state coinvolte nel tamponamento.

Il Giappone è stato colpito da forti tempeste di neve nelle ultime settimane, alcune parti del paese hanno registrato il doppio della media prevista per le nevicate. La neve ha colpito alcune delle reti ferroviarie ad alta velocità, con collegamenti cancellati nella regione di Tohoku. Secondo i media locali, inoltre, nell'area dovrebbero cadere fino a 40 cm di neve nelle prossime 24 ore.

Il mese scorso, una forte nevicata ha lasciato più di 1.000 veicoli bloccati sull'autostrada Kanetsu per due giorni.