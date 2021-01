Smog: Alessandria, stop in centro fino ai diesel Euro5

Dal 19 al 21 gennaio stop alle auto diesel Euro5 in centro ad Alessandria. Gli alti livelli di inquinamento dei giorni scorsi hanno portato all'attivazione del Protocollo operativo antismog e acceso il semaforo arancio, che prevede il divieto di circolazione dalle 8,30 alle 18,30 per le auto private diesel fino alla classificazione Euro5 e il divieto di sosta con il motore acceso.



Secondo il recente decreto regionale, fino al 31 gennaio potranno circolare i veicoli diesel Euro4 ma solo per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza.