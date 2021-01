Rogo distrugge museo con 230 moto storiche in Austria

Un incendio ha distrutto il museo delle motociclette sul versante austriaco di Passo Rombo. Sono andate in fiamme 230 moto storiche.

Il rogo è scoppiato ieri mattina, poco prima delle ore 5, sul posto sono intervenuti un centinaio vigili del fuoco della zona, ma la moderna struttura di 3.000 mq - realizzata in gran parte in legno - era ormai in fiamme. I pompieri non hanno potuto fare altro che impedire l'espandersi del rogo.

Il Top Mountain Motorcycle Museum Crosspoint si trova, a pochi chilometri di distanza dal valico italo-austrico di Passo Rombo, ed era una meta molto frequentata dai innumerevoli motociclisti che durante la bella stagione percorrono la famosa strada di montagna. Passo Rombo si trova a 2.474 metri di quota ed è aperto solo d'estate.