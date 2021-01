Tornano i fine settimana senz'auto a Perugia

Dal 23 e 24 gennaio fino al 31 marzo prossimo torna, come ogni anno, la chiusura al traffico all'interno del centro abitato di Perugia e di Ponte San Giovanni nei fine settimana, in attuazione di quanto richiesto dal Piano regionale della qualità dell'aria. I veicoli non potranno circolare dalle 8 alle 16, a meno che non siano vetture elettriche e ibride, alimentate a gas metano e Gpl, veicoli oggetto di deroga specifica (forze armate, polizia, pronto soccorso, vigili del fuoco, protezione civile, trasporto pubblico, trasporto disabili, auto mediche, pronto intervento, turnisti, trasporto merci deperibili e stampa, e altri), o non vi siano almeno tre persone a bordo. Solo in questi casi, infatti, è autorizzata la circolazione. È previsto, invece, il divieto permanente di accesso e circolazione per i veicoli Euro 0.