Rubano auto a malata ma la restituiscono con scuse

"Anche noi abbiamo un cuore.

Scusateci, non sapevamo della vostra patologia. Scusateci ancora", firmato "i ladri". E' il biglietto lasciato da ladri di buon cuore sul sedile di un'auto speciale per disabili rubata nei giorni scorsi nel parcheggio dell'ospedale Di Venere di Carbonara (Bari) e oggi è stata ritrovata dai carabinieri a Valenzano. L'auto appartiene alla famiglia di una donna barese affetta da sclerosi multipla, il suo unico mezzo, attrezzato con carrozzina e pedana per il trasporto disabili. L'appello lanciato dopo il furto sui social è diventato virale arrivando fino ai ladri.

A dare notizia del ritrovamento dell'auto e del bigliettino è stata la figlia della donna che ieri nel suo appello sui social aveva scritto: "Mettetevi una mano sul cuore e ridatecela".

"Grazie a tutti per averci aiutati" scrive oggi, allegando la foto del biglietto scritto dai ladri e trovato sul sedile.