Flaminia chiusa per frana a Narni

Flaminia chiusa precauzionalmente dalla notte scorsa, tra Narni e Testaccio, a causa di un movimento franoso di rocce e vegetazione. Non è stata interessata direttamente la strada sottostante, ma - spiega il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti - visto il distacco di grandi massi e la situazione di rischio, è stato deciso di interrompere la viabilità in entrambe le direzioni in attesa dell'intervento di Anas e del ripristino della totale sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Terni.