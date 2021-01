Smog: Scatta allerta in E-R, limitazioni fino a lunedì

Scatta l'emergenza smog nella pianura emiliana. Le centraline di Arpae Emilia-Romagna di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara hanno registrato sforamenti del limite delle polveri sottili per tre giorni consecutivi e quindi, in base alle norme per la qualità dell'aria, da domani scattano le misure emergenziali fino a lunedì compreso. Le disposizioni, per diminuire i livelli di Pm10 nell'aria, adottate dai diversi Comuni prevedono il divieto di circolazione per i diesel euro 4, il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva minore di 3 stelle, l'abbassamento del riscaldamento fino a un massimo di 19 gradi nelle case e 17 nelle attività produttive, il divieto di combustione all'aperto e di sosta con motori accesi.