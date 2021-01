Audi Sport Customer Racing conferma programma clienti 2021

Anche nel 2021 Audi Sport Customer Racing continuerà il suo programma internazionale di supporto alle attività nelle competizioni automobilistiche dei suoi clienti. Per il sesto anno consecutivo, Audi parteciperà in Asia, America, Europa e Sud Africa all'Intercontinental GT Challenge. La 24 Ore del Nuerburgring resta un appuntamento fisso nel calendario Audi Sport per il 13mo anno consecutivo. La Casa dei Quattro Anelli affronterà le competizioni sportive con 15 piloti Audi Sport. ''Dopo una stagione 2020 complessa per il motorsport globale - afferma Chris Reinke, head of Audi Sport customer racing - ci stiamo ora impegnando in un importante programma internazionale nel 2021. L'Intercontinental GT Challenge, come la serie GT3 più prestigiosa al mondo, è al centro di questa attività, proprio come la 24 Ore del Nuerburgring''. Audi ha già vinto un titolo IGTC e la gara di 24 ore all'Eifel cinque volte ciascuna. Ma i piloti clienti di Audi Sport stanno guardando con interesse ad altre due competizioni, cioè i FIA Motorsport Games e la gara a Macao. I primi, in particolare, sono in programma per l'ottobre 2021 a Le Castellet. Le squadre Audi hanno già gareggiato con successo nella prima edizione del 2019 con i modelli Audi R8 LMS e Audi RS 3 LMS in questa competizione, una sorta di Olimpiade del motorsport, organizzata dalla FIA. La tradizionale corsa stradale a Macao a novembre segna un altro momento clou. Questa gara peri auto GT esiste dal 2008 e si è disputata come Coppa del Mondo FIA GT tra il 2015 e il 2019. Audi ha già vinto la competizione quattro volte. Più di recente, due dei team di clienti privati dei Quattro Anelli hanno conquistato due posti sul podio nel novembre 2020. Questo programma completa l'impegno mondiale dei clienti. In America, Asia, Australia, Europa e Sud Africa, team privati e team di importatori mettono in campo i vari modelli del marchio con grande successo anno dopo anno. Da molti anni Audi Sport Customer Racing fornisce piloti della sua squadra per i corrispondenti programmi GT3. Ciò vale in particolare per i team che accedono al GT World Challenge Europe, all'ADAC GT Masters e, per la prima volta, al nuovo DTM.



Questa squadra di piloti includerà nuovamente i piloti Audi Sport Mattia Drudi, Rahel Frey, Christopher Haase, Pierre Kaffer, Kelvin van der Linde, Christopher Mies, Patric Niederhauser, Frank Stippler, Dries Vanthoor, Frédéric Vervisch e Markus Winkelhock nel 2021. Due giovani piloti avranno la possibilità di mettersi alla prova per la prima volta alle corse dei clienti Audi Sport nella stagione 2021. Sono Dennis Marschall, che ha già dimostrato il suo talento nell'Audi Sport TT Cup nel 2015 e nel 2016, e Charles Weerts che a soli 19 anni è il pilota più giovane fino ad oggi ad aver vinto il GT World Challenge Europe Sprint Cup su Audi R8 LMS.