Covid: via libera a circolazione tir nei week end gennaio

Via libera alla circolazione dei mezzi pesanti sulle strade extraurbane nei prossimi fine settimana. Con il decreto firmato oggi è stato sospeso il divieto di circolazione dei mezzi pesanti in vigore per i week end. Quindi gli "autotrasportatori circoleranno anche nei prossimi tre fine settimana del mese di gennaio". In particolare, domenica 17, 24 e 31 gennaio i mezzi adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, potranno viaggiare sulle strade extraurbane. "Una disposizione - specifica il Ministero dei Trasporti - ancora una volta resa necessaria dall'emergenza Coronavirus e dalla necessità di agevolare il sistema dei trasporti e i flussi di traffico".