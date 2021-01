Auto: annullato il Salone di Detroit 2021

L'edizione 2021 del Salone dell'auto di Detroit (Naias) non si farà. Lo riporta una nota del North American International Auto Show. Il motivo è la pandemia globale. Già nel 2020 il Naias non si era tenuto. Gli organizzatori hanno invece annunciato un evento all'aperto dedicato agli appassionati delle quattroruote, Motor Bella, dal 21 al 26 settembre 2021, a Pontiac, in Michigan. La kermesse, per gli organizzatori 'un ponte verso il futuro', si terrà in un mega parco di 87 acri dove verranno svelate le nuove vetture e sarà posta particolare attenzione alla mobilità di nuova generazione.