Pininfarina, 4 premi al Good Design Award

Pininfarina riscuote uno straordinario successo nell'edizione 2020 dei Good Design Award, aggiudicandosi, per la prima volta nella propria storia, ben 4 premi per i progetti AutonoMIA, Green Motion RESIDENZA, Sharp Soundbar e Zonin Cuvée 1821.

Giunto alla settantesima edizione, il Good Design Award è il più prestigioso, riconosciuto e storico programma di premi di design, organizzato annualmente dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in collaborazione con lo European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies. La giuria ha premiato l'estro creativo di Pininfarina che, grazie al suo approccio multidisciplinare, ha saputo fondere competenze eterogenee per dare vita a prodotti unici ed innovativi, caratterizzati da influenze provenienti da diversi settori.

AutonoMIA, simulatore che rappresenta la visione di Pininfarina per il futuro della guida autonoma, e Green Motion RESIDENZA, wall-box per veicoli elettrici premium ed ecologico, hanno primeggiato all'interno della categoria 'Transportation'.

Sharp Soundbar si è distinto per le sue forme semplici nella categoria 'Electronics'. L'innovativa bottiglia di Zonin Cuvée 1821 ha saputo distinguersi nella categoria 'Packaging' grazie alle sue forme, studiate da Pininfarina per l'iconica azienda veneta, leader nella produzione di Prosecco Doc.

"Il conferimento di questi prestigiosi premi è la testimonianza del grande lavoro svolto e dello spirito innovativo di Pininfarina, che continua a rigenerarsi anno dopo anno" afferma Paolo Pininfarina, presidente del gruppo Pininfarina. "Il fatto che questi premi ci siano stati conferiti in ambiti così distanti l'uno dall'altro, dimostra che la nostra grande voglia di contagiare mondi diversi è sicuramente apprezzata e vincente".