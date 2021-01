Peugeot Design Lab si espande e apre a San Paolo

Forte del know-how derivante da 210 anni di storia industriale e 131 anni di produzione automobilistica, la Casa del Leone nel 2012 ha lanciato Peugeot Design Lab, lo studio di stile dedicato all'ideazione di progetti al di fuori del settore automotive.



''Tutta l'immaginazione e la creatività dei designer, combinate con l'estrema precisione che lo sviluppo di un'auto richiede, sono applicate allo sviluppo di prodotti e servizi per i clienti esterni di Peugeot Design Lab in tutto il mondo'' ha affermato Matthias Hossann, Direttore del Design Peugeot.



In qualità di casa automobilistica globale, Peugeot riunisce professionisti nei suoi team di progettazione che sanno che, qualunque sia il campo, la perfezione dei nuovi prodotti non si limita alla loro funzionalità. "Dobbiamo andare ancora oltre, per offrire allo stesso tempo un'esperienza globale in armonia con i desideri e le aspirazioni che il Cliente stesso spesso non è in grado di percepire", afferma Fabien Darche, Direttore Design di Groupe PSA in America Latina, che sarà responsabile delle attività dello studio Peugeot Design Lab a San Paolo.



È questa filosofia che consente al team di Peugeot Design Lab di San Paolo di integrarsi e fornire supporto quando si tratta di soddisfare le richieste locali per lo sviluppo di prodotti non automobilistici e di collaborare con gli studi di Parigi, Shanghai e San Francisco.



Fiducioso ed entusiasta del progetto Peugeot Design Lab di San Paolo, Fabien Darche aggiunge: "Consolideremo lo studio Peugeot Design Lab in Brasile non solo portando il know-how, l'esperienza e l'eccellenza del design di Peugeot nel settore automobilistico, ma soprattutto offrendo ai clienti la possibilità di trovare la raffinatezza e l'eleganza dello stile di Peugeot in altri prodotti e servizi".



Il Global Brand Design è il fondamento stesso di Peugeot Design Lab. È la padronanza di tutto ciò che, direttamente o indirettamente, costituisce un marchio agli occhi dei propri clienti, cioè non deve solo offrire prodotti ma anche costruire una brand experience coerente.



In un mondo sempre più globalizzato e competitivo, lo studio Peugeot Design Lab definisce per i propri Clienti un'identità di Marca unica e forte, essenziale per l'identificazione, il successo e la sostenibilità del brand.



Come sottolinea Jean-Philippe Imparato, direttore marchio Peugeot, "La nostra missione principale come Marchio è anticipare i desideri e le esigenze dei nostri clienti in termini di qualità, sicurezza e contenuto e incanalare tutto questo in un sorprendente, innovativo e attraente progetto".



Peugeot Design Lab interverrà quindi in ambiti tanto diversi come la brand image, in termini di creazione, sviluppo, industrializzazione e comunicazione.



La creazione di nuovi prodotti può a volte creare co-investimenti tra Peugeot Design Lab e il Marchio partner. A seconda del progetto, questa collaborazione può variare da partnership a co-branding.



Infine, nel corso della sua storia, Peugeot ha dimostrato un profondo impegno sociale. Peugeot Design Lab continuerà questa tradizione aprendo le porte a progetti no profit.



L'espansione di Peugeot Design Lab fa parte dello sviluppo internazionale del marchio del Leone, che mira ad aumentare la sua presenza nel mondo attraverso prodotti e servizi che assicurano prestazioni eccellenti in uno dei mercati più competitivi: quello europeo.