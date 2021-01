Panda Cross miglior crossover per rivista inglese 4x4

Per il quarto anno consecutivo, Panda Cross viene eletta Miglior Crossover dalla rivista inglese "4x4". Premiata da una commissione di esperti di veicoli 4x4 per la sua capacità off-road, il piacere di guida e le sue motorizzazioni.

La Panda è leader in Italia da 8 anni consecutivi e leader insieme alla "sorella" 500, nel segmento delle city car in Europa. Nel 2020, al suo quarantesimo anno di vita, Panda ha ottenuto in Europa la miglior crescita di sempre nel suo segmento (+3.8%) e la miglior market share della sua storia (18%).

"È con grande piacere che riceviamo questo premio a coronamento di un anno memorabile per la nostra Panda. Oltre alla ricorrenza del 40esimo compleanno, il 2020 è stato un anno estremamente ricco: abbiamo lanciato la Panda Hybrid, abbiamo rinnovato totalmente la gamma e raggiunto la miglior quota di mercato della storia", commenta Luca Napolitano, responsabile Fiat, Lancia e Abarth brand in Emea.