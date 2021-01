Alfa Romeo Tonale si aggiudica il Reader Award Car 2021

Alfa Romeo Tonale si aggiudica il "Reader Award" Car of the Year 2021 di What Car?. Il vincitore viene decretato dai lettori della testata leader del Regno Unito. Il Reader Award la incorona la vettura più entusiasmante del 2021.

"Tonale rappresenta il futuro prossimo di Alfa Romeo: il primo suv compatto ibrido plug-in del brand. È straordinario vedere come la combinazione di bellezza e funzionalità di questa vettura abbia catturato l'attenzione degli appassionati che, come noi, sono impazienti di apprezzarla su strada", commenta Arnaud Leclerc, responsabile Alfa Romeo Emea.