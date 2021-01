A25, chiusura uscita Cocullo da Roma-L'Aquila-Teramo

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, causa urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 05:00 circa di lunedì 11 gennaio fino al 18 gennaio sarà disposta l'interdizione al traffico della rampa di uscita dello Svincolo di Cocullo (L'Aqula), limitatamente al traffico in uscita dall'autostrada A25, con provenienza da Roma/L'Aquila/Teramo, e diretto verso la viabilità ordinaria.

Conseguentemente, i veicoli provenienti da Roma/L'Aquila/Teramo in transito sulla A25 e diretti verso la viabilità ordinaria di Cocullo potranno uscire dall'autostrada agli svincoli di Pescina (non consigliato) o di Pratola Peligna.