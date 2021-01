A Foligno Ztl sospesa fino al 15 gennaio

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha firmato la proroga dell'ordinanza che prevede la disattivazione dei varchi di controllo elettronico degli accessi nella Zona a traffico limitato fino al prossimo 15 gennaio in relazione all'emergenza sanitaria in atto. La disattivazione dei varchi di controllo elettronico - ricorda una nota del Comune - riguarda la fascia oraria compresa tra le 18 e le 24 in via Cairoli (varco elettronico attualmente non in funzione), via Mazzini con direzione Piazza Matteotti, via San Giovanni dell'Acqua all'altezza dell'intersezione con via Isolabella, via XX Settembre all'altezza dell'intersezione con la Piazza San Giacomo e via Garibaldi. Sarà attivo permanentemente ("h"24) il varco di controllo degli accessi alla Ztl collocato in via Santa Caterina con possibilità di raggiungere comunque Piazza San Domenico da via Mazzini; nelle fasce orarie diverse dalle 18 alle 24 si confermanogli orari, i divieti e gli obblighi e le prescrizioni già fissati con la ordinanza sindacale n. 200 del 31 luglio 2020.