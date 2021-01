Audi Anniversary Dates 2021 la storia in un booklet digitale

Per una marca con una storia così densa di avvenimenti e di importanti tappe tecnologiche e di prodotto, gli anniversari rappresentano un importante patrimonio da coltivare e tramandare.

Ecco perché Audi Tradition - la divisione della Casa dei Quattro Anelli che si occupa delle attività heritage - ha presentato il suo ultimo libretto digitale 'Anniversary Dates 2021' che ricorda le date più importanti riguardanti la storia dell'azienda e dei prodotti.



Nell'edizione di quest'anno si scopre ad esempio che il messaggio centrale del brand 'Vorsprung durch Technik' (Progresso attraverso la tecnica) compie nel 2021 il suo mezzo secolo di vita in quanto apparso per la prima volta in uno spot Audi cinquant'anni fa.



La creazione di questo slogan parte però nell'agosto 1969, quando Auto Union GmbH, Ingolstadt e NSU Motorenwerke AG, Neckarsulm si fusero per formare Audi NSU Auto Union AG. La gamma di modelli della nuova società era caratterizzata da una grande diversità tecnica e nel 1971 Hans Bauer - che lavorava nel settore pubblicitario - pensò a come comunicare questa diversità come vantaggio competitivo. Il risultato fu tanto semplice quanto geniale: Vorsprung durch Technik! Questa frase, ormai famosa in tutto il mondo, apparve per la prima volta in una pubblicità a doppia pagina Audi NSU nel gennaio 1971.



Compie invece novant'anni fa nel 2021 la DKW F1, prima di una grande serie di vetture tedesche a trazione anteriore e che costituivano la spina dorsale di Auto Union AG, il predecessore della marca Audi, prima della Seconda Guerra Mondiale. Ne furono prodotte quasi 270.000 prima che lo stabilimento di Zwickau interrompesse la produzione a causa del conflitto. Restando in Casa DKW nel 2021 cade il sessantacinquesimo anniversario della consegna da parte di Auto Union GmbH del fuoristrada DKW alla Deutsche Bundeswehr, le forze armate tedesche appena costituite.



Si trattò di un ordine importante che garantì allora il futuro dell'azienda e degli stabilimenti di Ingolstadt. Con un salto al 1990 il libro Anniversary Dates 2021 ricorda che sono passati trent'anni dalla presentazione della Audi Cabriolet, il modello che riportò i Quattro Anelli nell'ambito delle 'scoperte'. Di questa auto sono state prodotte complessivamente 71.510 unità. E cinque anni più tardi, nel 1995, arriva nella gamma Audi la A3, la compatta nata sulla base della Golf IV presentata prima come tre porte e nel 1999 come cinque porte, un modello che in 25 è diventato la colonna portante dell'attività dei Quattro Anelli nel mondo.