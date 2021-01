Aston Martin, a marzo il ritorno in Formula1

Il nome di Aston Martin torna sulla griglia di partenza della Formula 1 dopo sei decenni. L'Aston Martin Formula One Team farà infatti il suo debutto in gara a Melbourne, in Australia, il prossimo 21 marzo, segnando un ritorno alla competizione di monoposto di alto livello per la casa automobilistica di lusso. Dopo i successi del marchio britannico nelle diverse serie automobilistiche negli ultimi anni, comprese le vittorie di classe alla 24 Ore di Le Mans, è ora giunto il momento per Aston Martin di impegnarsi nella Formula 1. "La Formula 1 è una piattaforma estremamente potente - ha dichiarato Lawrence Stroll, Presidente Esecutivo di Aston Martin Lagonda - che giocherà un ruolo chiave nella strategia di Aston Martin e nel percorso evolutivo dell'azienda. È uno sport veramente globale con un pubblico enorme che crediamo possa aiutare a far brillare ulteriormente il marchio e aumentare ulteriormente la sua desiderabilità in tutto il mondo. Aston Martin ha già avuto un enorme successo negli sport motoristici internazionali di alto livello come la 24 Ore di Le Mans e ora abbiamo l'opportunità di scrivere una nuova pagina nei libri di storia. E' una prospettiva estremamente eccitante per chiunque sia un amante del marchio Aston Martin, per i fan della Formula 1 e dello sport stesso". Il viaggio del team verso la griglia sarà presente su tutti i canali social media dell'Aston Martin Formula One Team e su un nuovissimo sito web. A febbraio, il team rivelerà la sua vettura e la livrea di F1 2021. Al volante ci saranno il quattro volte campione del mondo di Formula 1, Sebastian Vettel, oltre a Lance Stroll.