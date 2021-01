Dakar 2021: il percorso della 43a edizione

Ecco il percorso della 43a edizione del rally Dakar, disputato per la seconda volta in Arabia Saudita, che si tiene dal 3 al 15 gennaio 2021. Partenza e arrivo a Jeddah. La partenza è preceduta sabato 2 gennaio da un prologo di 11 km a Gedda, per determinare l'ordine di partenza domenica.



- Domenica 3 gennaio: 1a tappa tra Jeddah e Bisha, 622 km, di cui 277 km di speciale.



- Lunedì 4 gennaio: 2a tappa tra Bisha e Wadi Ad-Dawasir, 685 km (457 km).



- Martedì 5 gennaio: 3a tappa tra Wadi Ad-Dawasir e Wadi Ad-Dawasir, 630 km (403 km).



- Mercoledì 6 gennaio: 4a tappa tra Wadi Ad-Dawasir e Riyadh, 813 km (337 km) - Giovedì 7 gennaio: 5a tappa tra Riyadh e Al Qaisumah, 661 km (456 km di speciale).



- Venerdì 8 gennaio: 6a tappa tra Buraydah e Ha'il, 655 km (485 km).



- Sabato 9 gennaio: giorno di riposo.



- Domenica 10 gennaio: 7a tappa tra Ha'il e Sakaka, 737 km (471 km) (tappa maratona: all'arrivo i meccanici saranno autorizzati in un parco di lavoro accessibile solo ai concorrenti).



- Lunedì 11 gennaio: 8a tappa tra Sakaka e Neom, 709 km (375 km).



- Martedì 12 gennaio: 9a tappa tra Neom e Neom, 579 km (465 km).



- Mercoledì 13 gennaio: 10a tappa tra Neom e AlUla, 583 km (342 km).



- Giovedì 14 gennaio: undicesima tappa tra AlUla e Yanbu, 557 km (511 km).



- Venerdì 15 gennaio: 12a tappa tra Yanbu e Jeddah, 452 km (225 km)