Su auto rubata a 200 km/h in A15

Hanno cercato di sfuggire ad un controllo della polizia stradale intraprendendo una folle corsa sulla A15, ad una velocità superiore ai 200 km/h, invadendo la corsia nel senso di marcia opposto e compiendo manovre pericolose per l'incolumità loro e degli altri automobilisti, il tutto su un auto risultata rubata. Per questo due persone sono state arrestate.

Tre pattuglie della stradale di Pontremoli (Massa Carrara), in collaborazione con la sottosezione di Berceto, che opera sul versante emiliano della Cisa, hanno inseguito il suv per oltre 40 km, riuscendo a fermarlo, in sicurezza, sulla carreggiata autostradale. Alla guida c'erano due persone, una di nazionalità moldava e una tunisina, domiciliate a Bologna e già denunciate dalla stradale il giorno precedente. I due sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario che aveva sporto denuncia per furto.